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Транспортным средствам с российскими номерами запретят ездить по Латвии

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. С февраля 2024 года в Латвии запретят ездить транспортным средствам с российскими номерами. Незарегистрированные машины будут конфисковывать и передавать Украине для ее поддержки в войне с рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Сейма Латвии.

Транспортным средствам с российскими номерами запретят ездить по Латвии

Детали

Сейм Латвии, в четверг 2 ноября, в окончательном чтении, принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которому запрещается пребывание в стране автомобилей с российской регистрацией.

Закон вступит в силу 15 ноября, новые нормы вступят в силу через три месяца, транспортные средства с российскими номерами придется перерегистрировать в Латвии не позднее 14 февраля 2024 года.

В дальнейшем, транспортные средства, зарегистрированные в россии, будут иметь право передвигаться по территории Латвии только с целью транзита - это необходимо сделать в течение 24 часов.

Добавим

Штраф от 750 до 2000 евро может быть применен за несанкционированное использование в дорожном движении российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии.

Незарегистрированные российские автомобили, ездящие в Латвии, будут конфискованы после 14 февраля 2024 года, также планируется передать их Украине, отмечает пресс-служба Сейма Латвии.

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