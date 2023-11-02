Транспортним засобам із російськими номерами заборонять їздити Латвією

КИЇВ. 2 листопада. УНН. З лютого 2024 року в Латвії заборонять їздити транспортним засобам з російськими номерами. Незареєстровані машини конфісковуватимуть та передаватимуть Україні для її підтримки у війні з рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на портал Сейму Латвії.