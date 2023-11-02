Транспортним засобам із російськими номерами заборонять їздити Латвією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. З лютого 2024 року в Латвії заборонять їздити транспортним засобам з російськими номерами. Незареєстровані машини конфісковуватимуть та передаватимуть Україні для її підтримки у війні з рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на портал Сейму Латвії.
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Сейм Латвії, у четвер 2 листопада, в остаточному читанні, ухвалив поправки до закону про дорожній рух, згідно якого забороняється перебування в країні автомобілів із російською реєстрацією.
Закон набуде чинності 15 листопада, нові норми наберуть чинності за три місяці, транспортні засоби з російськими номерами доведеться перереєструвати в Латвії не пізніше 14 лютого 2024 року.
В подальшому, транспортні засоби, зареєстровані в росії, матимуть право пересуватися територією Латвії тільки з метою транзиту - це необхідно зробити протягом 24 годин.
Додамо
Штраф від 750 до 2000 євро може бути застосований за несанкціоноване використання в дорожньому русі російського транспортного засобу, не зареєстрованого в Латвії.
Незареєстровані російські автомобілі, що їздять у Латвії, будуть конфісковані після 14 лютого 2024 року, також планується передати їх Україні, зазначає пресслужба Сейму Латвії.
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