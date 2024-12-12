Транспортный коллапс на оккупированной Луганщине: автодороги парализовали многокилометровые пробки
Киев • УНН
На оккупированной Луганщине из-за отсутствия коммунальщиков образовались многокилометровые пробки. Большинство снегоуборочной техники существует только на бумаге, а работников ЖКХ мобилизовали в армию рф.
На оккупированной Луганщине возник транспортный коллапс из-за отсутствия коммунальщиков, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Снег парализовал автодороги временно оккупированной Луганщины. Многокилометровые пробки наблюдаются не только в крупных городах, но и на трассах. Причина проста - коммунальные службы не работают", - говорится в сообщении.
По данным Центра, снегоуборочная техника, о которой отчитывается гауляйтер денис пушилин, в основном существует только на бумаге. А те машины, которые есть, не выходят на дороги из-за нехватки водителей. Работников ЖКХ оккупанты массово мобилизовали в ряды армии рф, а остальным просто не платят зарплату.
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