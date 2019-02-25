Трансфер Ярмоленко: за год поиска "пропавшего" платежа солидарности не объявлено ни одного подозрения

Речь о трансфере экс-динамовца Андрея Ярмоленко в ФК "Боруссия", который состоялся еще в августе 2017 года. За него черниговская материнская школа футболиста должна была получить от "Динамо" платеж солидарности в размере примерно 286 тыс. евро.

Вместе с тем, по неизвестным причинам, часть указанного платежа солидарности в размере 150 тыс. евро ФК "Динамо" (Киев) 16 января 2018 года безосновательно перечислил на счета неприбыльной общественной организации "Черниговский областной футбольный клуб "Юность".

Правоохранители заподозрили мошенничество, и уже почти год расследуют соответствующее уголовное производство.

Его ход Прокопович комментирует как полную бездеятельность, о чем, в частности, свидетельствуют и соответствующие судебные решения о ненадлежащем исполнении следователями своих обязанностей.

"Я перед новым годом написал Леониду Кравчуку письма - Вы, как глава наблюдательного совета (ФК "Динамо" - ред.), помогите нам получить средства от киевского клуба. Кравчук, 2 января, письмо получил, мне курьер сообщил, и уже два месяца ничего не отвечает. Я неделю назад снова написал ему письмо, жду ответа, а его опять нет ...

А еще неделю назад я снова написал Игорю Суркису письмо и попросил его перечислить деньги школе, которые так необходимы детям. Ответа тоже нет, молчит. А по следствию, то они абсолютно бездейственно работают в этом деле", - рассказал директор "Юности".

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Он также добавил, что школа от "Вест Хэма" за трансфер Ярмоленко получила первый платеж в размере 57 тыс. евро. Еще в течение 4 последующих лет должен получить 229 тыс. евро. Зато от "Динамо" за трансфер футболиста в "Боруссии" за более чем 2 года не поступило ни копейки.

Напомним, по данным НПУ, руководство "Динамо" по уголовному делу по трансферу Ярмоленко уже допросили.

Также напомним, руководство школы "Юность" уверено в нежелании Суркисов возвращать долги за трансфер Ярмоленко, а потому надеется на реакцию УЕФА по этому поводу.