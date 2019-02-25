Трансфер Ярмоленка: за рік пошуку “зниклого” платежу солідарності не оголошено жодної підозри

Мова про трансфер екс-динамівця Андрія Ярмоленка до ФК “Боруссія”, який відбувся ще у серпні 2017 року. За нього чернігівська материнська школа футболіста мала отримати від “Динамо” платіж солідарності у розмірі приблизно 286 тис. євро.

Разом з тим, із невідомих причин, частину зазначеного платежу солідарності у розмірі 150 тис. євро ФК “Динамо” (Київ) 16 січня 2018 року безпідставно перерахувало на рахунки неприбутковій громадській організації “Чернігівський обласний футбольний клуб “Юність”.

Правоохоронці запідозрили шахрайство, та вже майже рік розслідують відповідне кримінальне провадження.

Його хід Прокопович коментує як повну бездіяльність, про що, зокрема, свідчать і відповідні судові ухвали про неналежне виконання слідчими своїх обов’язків.

“Я перед новим роком написав Леоніду Кравчуку листа — Ви, як голова наглядової ради (ФК „Динамо“, — ред.), допоможіть нам отримати кошти від київського клубу. Кравчук, 2 січня, листа отримав, мені кур’єр повідомив, і вже два місяці нічого не відповідає. Я тиждень тому знову написав йому листа, чекаю на відповідь, а її знову немає...

А ще тиждень тому я знову написав Ігорю Суркісу листа і попрохав його перерахувати гроші школі, які так необхідні дітям. Відповіді теж немає, мовчить. А по слідству, то вони абсолютно бездієво працюють у цій справі”, — розповів директор “Юності”.

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Він також додав, що школа від “Вест Хему” за трансфер Ярмоленка отримала перший платіж у розмірі 57 тис. євро. Ще протягом 4 наступних років має отримати 229 тис. євро. Натомість, від “Динамо” за трансфер футболіста до “Боруссії” за понад 2 роки не надійшло жодної копійки.

Нагадаємо, за даними НПУ, керівництво “Динамо” у кримінальній справі щодо трансферу Ярмоленка вже допитали.

Також нагадаємо, керівництво школи “Юність” упевнене в небажанні Суркісів повертати борги за трансфер Ярмоленка, а тому сподівається на реакцію УЄФА з цього приводу.