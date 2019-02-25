Трансфер Ярмоленка: за рік пошуку “зниклого” платежу солідарності не оголошено жодної підозри

ukru
23 березня, 12:58 • 158835 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 403701 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 399361 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 386306 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 393349 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 293503 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 243940 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 473309 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174389 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 406258 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4.3 м/с
55 %
756 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 336819 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 320925 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 275411 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

15:51 • 213280 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 262547 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 392192 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 473309 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 406258 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 362097 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 311893 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 156198 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 153425 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 154602 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 149140 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 153025 перегляди
Актуальне
Трансфер Ярмоленка: за рік пошуку “зниклого” платежу солідарності не оголошено жодної підозри

Трансфер Ярмоленка: за рік пошуку “зниклого” платежу солідарності не оголошено жодної підозри

Київ • УНН

 • 20394 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У кримінальному провадженні за фактом шахрайства з грошима, які так і не були сплачені на користь дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу “Юність” адміністрацією столичного ФК “Динамо” до цього часу жодній особі так і не було повідомлено про підозру. Про це у коментарі УНН розповів директор “Юності” Геннадій Прокопович.

Мова про трансфер екс-динамівця Андрія Ярмоленка до ФК “Боруссія”, який відбувся ще у серпні 2017 року. За нього чернігівська материнська школа футболіста мала отримати від “Динамо” платіж солідарності у розмірі приблизно 286 тис. євро.

Разом з тим, із невідомих причин, частину зазначеного платежу солідарності у розмірі 150 тис. євро ФК “Динамо” (Київ) 16 січня 2018 року безпідставно перерахувало на рахунки неприбутковій громадській організації “Чернігівський обласний футбольний клуб “Юність”.

Правоохоронці запідозрили шахрайство, та вже майже рік розслідують відповідне кримінальне провадження.

Його хід Прокопович коментує як повну бездіяльність, про що, зокрема, свідчать і відповідні судові ухвали про неналежне виконання слідчими своїх обов’язків.

“Я перед новим роком написав Леоніду Кравчуку листа — Ви, як голова наглядової ради (ФК „Динамо“, — ред.), допоможіть нам отримати кошти від київського клубу. Кравчук, 2 січня, листа отримав, мені кур’єр повідомив, і вже два місяці нічого не відповідає. Я тиждень тому знову написав йому листа, чекаю на відповідь, а її знову немає...

А ще тиждень тому я знову написав Ігорю Суркісу листа і попрохав його перерахувати гроші школі, які так необхідні дітям. Відповіді теж немає, мовчить. А по слідству, то вони абсолютно бездієво працюють у цій справі”, — розповів директор “Юності”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суркіс не виплатив тренеру гроші за продаж Ярмоленка

Він також додав, що школа від “Вест Хему” за трансфер Ярмоленка отримала перший платіж у розмірі 57 тис. євро. Ще протягом 4 наступних років має отримати 229 тис. євро. Натомість, від “Динамо” за трансфер футболіста до “Боруссії” за понад 2 роки не надійшло жодної копійки.

Нагадаємо, за даними НПУ, керівництво “Динамо” у кримінальній справі щодо трансферу Ярмоленка вже допитали

Також нагадаємо, керівництво школи “Юність” упевнене в небажанні Суркісів повертати борги за трансфер Ярмоленка, а тому сподівається на реакцію УЄФА з цього приводу

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,000.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,996.35