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Трамвай сошел с рельсов в Одессе

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня утром между 6 и 7 станциями Люстдорфской дороги сошел с рельсов трамвай №27. Об этом в Facebook сообщили очевидцы происшествия, передает УНН.

"По техническим причинам в районе 6 станции Люстдорфской дороги временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №№3, 26, 27 в направлении ж/м Таирова. Ожидается прибытие специалистов КП "ОГЭТ", - говорится в сообщении Одесгорэлектротранс.

Часть вагонов курсирует до конечной ж/м Школьный.

Напомним, 12 января в Киеве с рельсов сошел трамвай. На час было приостановлено движение трамваев в районе метро Черниговская.

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