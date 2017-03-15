Трамвай сошел с рельсов в Одессе

"По техническим причинам в районе 6 станции Люстдорфской дороги временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №№3, 26, 27 в направлении ж/м Таирова. Ожидается прибытие специалистов КП "ОГЭТ", - говорится в сообщении Одесгорэлектротранс.

Часть вагонов курсирует до конечной ж/м Школьный.

Напомним, 12 января в Киеве с рельсов сошел трамвай. На час было приостановлено движение трамваев в районе метро Черниговская.