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Трамвай зійшов з рейок в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні вранці між шостою та сьомою станціями Люстдорфської дороги зійшов з рейок трамвай №27. Про це у Facebook повідомили очевидці події, передає УНН.

“З технічних причин в районі 6 станції Люстдорфської дороги тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №№ 3,26,27 в напрямок ж/м Таїрова. Очікується прибуття фахівців КП “ОГЕТ”, — йдеться у повідомленні Одесміськелектротрансу.

Частина вагонів курсує до кінцевої ж/м Шкільний.

Нагадаємо, 12 січня в Києві також з рейок зійшов трамвай. На годину було призупинено рух трамваїв у районі метро Чернігівська.

Українські Національні Новини

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