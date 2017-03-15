Трамвай зійшов з рейок в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні вранці між шостою та сьомою станціями Люстдорфської дороги зійшов з рейок трамвай №27. Про це у Facebook повідомили очевидці події, передає УНН.
“З технічних причин в районі 6 станції Люстдорфської дороги тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №№ 3,26,27 в напрямок ж/м Таїрова. Очікується прибуття фахівців КП “ОГЕТ”, — йдеться у повідомленні Одесміськелектротрансу.
Частина вагонів курсує до кінцевої ж/м Шкільний.
Нагадаємо, 12 січня в Києві також з рейок зійшов трамвай. На годину було призупинено рух трамваїв у районі метро Чернігівська.