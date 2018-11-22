Трамвай протаранил маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 140437 просмотра

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7 марта, 15:45 • 134392 просмотра

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Запорожье в ДТП попали сразу три транспортных средства. На регулируемом перекрестке столкнулись трамвай, маршрутка и микроавтобус. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Запорожской области.

"Вчера вечером трамвай под управлением женщины-водителя 1985 года рождения столкнулся с маршруткой под управлением 57-летнего водителя и микроавтобусом Mazda E2200 под управлением 42-летнего водителя", – сообщили в патрульной полиции.

В результате столкновения травмы получил водитель маршрутки и три его пассажира. Водителя госпитализировали в городскую больницу.

Напомним, в Харькове столкнулись два трамвая, в результате чего в больницу попали две женщины.

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Публикация от Это Запорожье (@its_zp)

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