Трамвай протаранил маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Запорожье в ДТП попали сразу три транспортных средства. На регулируемом перекрестке столкнулись трамвай, маршрутка и микроавтобус. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Запорожской области.
"Вчера вечером трамвай под управлением женщины-водителя 1985 года рождения столкнулся с маршруткой под управлением 57-летнего водителя и микроавтобусом Mazda E2200 под управлением 42-летнего водителя", – сообщили в патрульной полиции.
В результате столкновения травмы получил водитель маршрутки и три его пассажира. Водителя госпитализировали в городскую больницу.
Напомним, в Харькове столкнулись два трамвая, в результате чего в больницу попали две женщины.