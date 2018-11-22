Трамвай протаранив маршрутку з пасажирами, є постраждалі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Запоріжжі у ДТП потрапили одразу три транспортних засоби. На регульованому перехресті зіткнулися трамвай, маршрутка та мікроавтобус. Про це УНН повідомили у прес-службі управління патрульної поліції у Запорізькій області.
"Учора ввечері трамвай під керуванням жінки-водія 1985 року народження зіткнувся з маршруткою під керуванням 57-річного водія та мікроавтобусом Mazda E2200 під керуванням 42-річного водія", – повідомили у патрульній поліції.
У результаті зіткнення травми отримав водій маршрутки та три його пасажири. Водія госпіталізували до міської лікарні.
Нагадаємо, у Харкові зіткнулися два трамваї, внаслідок чого до лікарні потрапили дві жінки.
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