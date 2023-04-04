Трампу грозит срок более 100 лет лишения свободы - Reuters

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. В совокупности обвинения по делу Дональда Трампа предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок более 100 лет в соответствии с законодательством Нью-Йорка. Политика обвиняют в 34 уголовных преступлениях, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Суд Нью-Йорка выдвинул обвинения к 45-му президенту США Дональду Трампу по 34 пунктам. Трамп не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

В совокупности обвинения предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок более 100 лет, в соответствии с законодательством Нью-Йорка. Однако фактический тюремный срок, если Трампа признают виновным в суде, может быть намного меньше имеющегося.

Фальсификация деловой документации в Нью-Йорке, в которой обвиняют Трампа, сама по себе является правонарушением, которое наказывается лишением свободы на срок не более одного года. Подобное правонарушение приравнивается к уголовному преступлению, которое наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, если оно совершено с целью для продвижения или сокрытия другого преступления.

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