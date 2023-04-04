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Трампу загрожує термін понад 100 років позбавлення волі — Reuters

Трампу загрожує термін понад 100 років позбавлення волі — Reuters

Київ • УНН

 • 1329256 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. У сукупності звинувачення щодо справи Дональда Трампа передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 100 років відповідно до законодавства Нью-Йорка. Політика звинувачують у 34 кримінальних злочинах, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Суд Нью-Йорка висунув звинувачення до 45-го президента США Дональда Трампа за 34 пунктами. Трамп не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.

У сукупності звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 100 років, відповідно до законодавства Нью-Йорка. Проте фактичний тюремний термін, якщо Трампа визнають винним у суді, може бути набагато меншим за наявний.

Фальсифікація ділової документації в Нью-Йорку, у якій звинувачують Трампа, сама по собі є правопорушенням, яке карається позбавленням волі на строк не більше одного року. Подібне правопорушення дорівнює кримінальному злочину, яке карається позбавленням волі на строк до чотирьох років, якщо він скоєний з метою для просування або приховування іншого злочину.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 45-го президента США Дональда Трампа заарештували – CNN

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