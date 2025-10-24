Трампы проведут Хэллоуин в Белом доме: как планируют развлечься

$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 5288 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 7212 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
15:19 • 12081 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 17442 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 16799 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 32652 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 23549 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 19259 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27416 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 70548 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5м/с
84%
737мм
Популярные новости
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 24892 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo24 октября, 09:56 • 37428 просмотра
Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области - ОВА24 октября, 11:04 • 13026 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 28109 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 27264 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ16:47 • 6524 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 32646 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 27346 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 28183 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 70540 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марк Рютте
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"14:55 • 7012 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 11360 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 24946 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 50060 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 33379 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Золото
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Трампы проведут Хэллоуин в Белом доме: как планируют развлечься

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп проведут вечеринку "Сладость или гадость" 30 октября на Южной лужайке Белого дома. Мероприятие соберет тысячи детей и их родителей, включая семьи военнослужащих и правоохранителей.

Трампы проведут Хэллоуин в Белом доме: как планируют развлечься

На следующей неделе президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп устроят вечеринку "Сладость или гадость?" на Южной лужайке Белого дома, передает УНН.

Детали

Мероприятие состоится 30 октября, после возвращения Трампа из трех стран Азии.

Офис первой леди сообщает, что на мероприятии будут присутствовать тысячи детей и их родителей, включая семьи военнослужащих, правоохранителей, приемные семьи и усыновителей, а также сотрудники администрации с детьми.

По сообщению офиса первой леди, Трампы раздадут "памятные сладости" под фоновую музыку, посвященную Хэллоуину, а Почтовая служба США организует для детей пункт приема открыток "BE BEST".

В Испании запретили брать из приюта черных кошек на Хэллоуин19.10.25, 15:53 • 3846 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Белый дом
Дональд Трамп