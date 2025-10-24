Трампы проведут Хэллоуин в Белом доме: как планируют развлечься
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп проведут вечеринку "Сладость или гадость" 30 октября на Южной лужайке Белого дома. Мероприятие соберет тысячи детей и их родителей, включая семьи военнослужащих и правоохранителей.
На следующей неделе президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп устроят вечеринку "Сладость или гадость?" на Южной лужайке Белого дома, передает УНН.
Детали
Мероприятие состоится 30 октября, после возвращения Трампа из трех стран Азии.
Офис первой леди сообщает, что на мероприятии будут присутствовать тысячи детей и их родителей, включая семьи военнослужащих, правоохранителей, приемные семьи и усыновителей, а также сотрудники администрации с детьми.
По сообщению офиса первой леди, Трампы раздадут "памятные сладости" под фоновую музыку, посвященную Хэллоуину, а Почтовая служба США организует для детей пункт приема открыток "BE BEST".
