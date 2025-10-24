Трампи проведуть Гелловін у Білому домі: як планують розважитись
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп проведуть вечірку "Ласощі чи пакощі" 30 жовтня на Південному лужку Білого дому. Захід збере тисячі дітей та їхніх батьків, включаючи родини військовослужбовців та правоохоронців.
Наступного тижня президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп влаштують вечірку "Ласощі чи пакощі?" на Південному лужку Білого дому, передає УНН.
Деталі
Захід відбудеться 30 жовтня, після повернення Трампа із трьох країн Азії.
Офіс першої леді повідомляє, що на заході будуть присутні тисячі дітей та їхніх батьків, включаючи сім'ї військовослужбовців, правоохоронців, прийомні сім'ї та усиновлювачі, а також співробітники адміністрації з дітьми.
За повідомленням офісу першої леді, Трампи роздадуть "пам'ятні солодощі" під фонову музику, присвячену Гелловіну, а Поштова служба США організує для дітей пункт прийому листівок "BE BEST".
В Іспанії заборонили брати з притулку чорних котів на Геловін19.10.25, 15:53 • 3846 переглядiв