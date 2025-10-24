$41.900.14
17:15 • 5370 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 7338 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19 • 12132 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 17493 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 16840 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 32695 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 23557 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19261 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27418 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70574 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Трампи проведуть Гелловін у Білому домі: як планують розважитись

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп проведуть вечірку "Ласощі чи пакощі" 30 жовтня на Південному лужку Білого дому. Захід збере тисячі дітей та їхніх батьків, включаючи родини військовослужбовців та правоохоронців.

Трампи проведуть Гелловін у Білому домі: як планують розважитись

Наступного тижня президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп влаштують вечірку "Ласощі чи пакощі?" на Південному лужку Білого дому, передає УНН.

Деталі

Захід відбудеться 30 жовтня, після повернення Трампа із трьох країн Азії.

Офіс першої леді повідомляє, що на заході будуть присутні тисячі дітей та їхніх батьків, включаючи сім'ї військовослужбовців, правоохоронців, прийомні сім'ї та усиновлювачі, а також співробітники адміністрації з дітьми.

За повідомленням офісу першої леді, Трампи роздадуть "пам'ятні солодощі" під фонову музику, присвячену Гелловіну, а Поштова служба США організує для дітей пункт прийому листівок "BE BEST".

В Іспанії заборонили брати з притулку чорних котів на Геловін19.10.25, 15:53 • 3846 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Білий дім
Дональд Трамп