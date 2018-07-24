Трампа не беспокоит, что его заявления могут обострить отношения США с Ираном

“Никоим образом”, — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме.

Ранее Трамп разместил в Twitter сообщение, в котором пригрозил иранскому президенту Хасану Роухани серьезными последствиями в случае, если тот будет угрожать Вашингтону. Реплика Трампа стала ответом на воскресное заявление Роухани. Тогда президент Ирана предостерег США от войны с Исламской Республикой, посоветовав Трампу “не играть с огнем”.

Как сообщал УНН, в США запускают круглосуточный мультимедийный канал на фарси, предназначенный для вещания на Иран. Об этом госсекретарь Майкл Помпео объявил в воскресенье во время выступления в библиотеке бывшего президента США Рональда Рейгана в округе Вентура (штат Калифорния).