Трампа не турбує, що його заяви можуть загострити відносини США з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що не переймається тим, що своїми повідомленнями в Twitter може загострити напруженість у відносинах Вашингтона і Тегерана, передає УНН з посиланням на брифінг американського президента для преси.
“Жодним чином”, — відповів глава держави на відповідне запитання журналістів у Білому домі.
Раніше Трамп розмістив в Twitter повідомлення, в якому пригрозив іранському президенту Хасану Роухані серйозними наслідками у разі, якщо той буде загрожувати Вашингтону. Репліка Трампа стала відповіддю на недільну заяву Роухані. Тоді президент Ірану застеріг США від війни з Ісламською Республікою, порадивши Трампу “не гратися з вогнем”.
Як повідомляв УНН, у США запускають цілодобовий мультимедійний канал на фарсі, призначений для мовлення на Іран. Про це держсекретар Майкл Помпео оголосив у неділю під час виступу в бібліотеці колишнього президента США Рональда Рейгана в окрузі Вентура (штат Каліфорнія).