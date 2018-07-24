Трампа не турбує, що його заяви можуть загострити відносини США з Іраном

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що не переймається тим, що своїми повідомленнями в Twitter може загострити напруженість у відносинах Вашингтона і Тегерана, передає УНН з посиланням на брифінг американського президента для преси.

“Жодним чином”, — відповів глава держави на відповідне запитання журналістів у Білому домі.

Раніше Трамп розмістив в Twitter повідомлення, в якому пригрозив іранському президенту Хасану Роухані серйозними наслідками у разі, якщо той буде загрожувати Вашингтону. Репліка Трампа стала відповіддю на недільну заяву Роухані. Тоді президент Ірану застеріг США від війни з Ісламською Республікою, порадивши Трампу “не гратися з вогнем”.

Як повідомляв УНН, у США запускають цілодобовий мультимедійний канал на фарсі, призначений для мовлення на Іран. Про це держсекретар Майкл Помпео оголосив у неділю під час виступу в бібліотеці колишнього президента США Рональда Рейгана в окрузі Вентура (штат Каліфорнія).

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