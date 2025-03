Трамп застеріг Іран від погроз на адресу США

"Президенту Ірану Рухані: ніколи, ніколи не погрожуйте Сполученим Штатам знову, або ви зіткнетеся з такими наслідками, з якими ніколи не стикалися за всю історію. Ми більше не та країна, яка буде терпіти ваші божевільні слова насильства і смерті. Будьте обережні!" - написав Трамп.

Напередодні президент Ірану Хасан Рухані застеріг США, порадивши Трампу: "Не грайте з вогнем, або ви пошкодуєте".

Раніше Рухані пообіцяв за необхідності "поставити США на коліна".

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

