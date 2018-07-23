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Трамп застеріг Іран від погроз на адресу США

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп пригрозив іранському президенту Хасану Рухані серйозними наслідками у випадку погроз у бік Сполучених Штатів. Про це американський лідер написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.

"Президенту Ірану Рухані: ніколи, ніколи не погрожуйте Сполученим Штатам знову, або ви зіткнетеся з такими наслідками, з якими ніколи не стикалися за всю історію. Ми більше не та країна, яка буде терпіти ваші божевільні слова насильства і смерті. Будьте обережні!" - написав Трамп.

Напередодні президент Ірану Хасан Рухані застеріг США, порадивши Трампу: "Не грайте з вогнем, або ви пошкодуєте".

Раніше Рухані пообіцяв за необхідності "поставити США на коліна".

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2018 г.

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