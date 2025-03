Трамп предостерег Иран от угроз в адрес США

"Президенту Ирана Рухани: никогда, никогда не угрожайте Соединенным Штатам снова, или вы столкнетесь с такими последствиями, с которыми никогда не сталкивались за всю историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные слова насилия и смерти. Будьте осторожны!" - написал Трамп.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани предостерег США, посоветовав Трампу: "Не играйте с огнем, или вы пожалеете".

Ранее Рухани пообещал при необходимости "поставить США на колени".

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2018 г.