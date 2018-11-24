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Трамп обвинил WSJ в неправдивой информации относительно министра финансов США

Трамп обвинил WSJ в неправдивой информации относительно министра финансов США

Киев  •  УНН

 • 9634 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил, что издание The Wall Street Journal выдумало статью о его недовольстве работой главы минфина Стивена Мнучина. Об этом американский президент написал в своем Twitter, сообщает УНН.

“Я очень доволен и горд работой министра финансов Стивена Мнучина. Фейковые новости любят писать истории об обратном, цитировать несуществующие источники или завистливых людей, но все это неправда. Никто из них не спрашивает у меня подтверждения, потому что оно убьет их историю”, — заявил Трамп.

Раньше издание WSJ сообщило, что президент США неудовлетворен работой Мнучина и обвиняет его в назначении Джерома Пауэлла председателем Федеральной резервной системы, поскольку тот повысил базовую процентную ставку. По данным американского издания, президент обеспокоен тем, что это угрожает экономике страны и может повлиять на его переизбрание на второй срок в 2020 году.

Трамп регулярно обвиняет разные американские СМИ в том, что они предвзято относятся к его фигуре и к решениям его администрации. Президент заявлял, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая The New York Times, намеренно публикуют о нем недостоверную информацию.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в том, что они использовали историю со злоумышленником, который разослал посылки с бомбами, чтобы набрать политические очки и использовать это для нападок на него и Республиканскую партию.

Как сообщал УНН, Дональд Трамп выступил с утверждением, что администрации социальных сетей Facebook и Twitter, а также поисковой системы Google несправедливо относятся к республиканцам и консервативно настроенным американцам, в чем хозяин Белого дома убедился на собственном опыте.

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