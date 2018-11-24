Трамп звинуватив WSJ у неправдивій інформації щодо міністра фінансів США

“Я дуже задоволений і гордий роботою міністра фінансів Стівена Мнучіна. Фейкові новини люблять писати історії про протилежне, цитувати неіснуючі джерела або заздрісних людей, але все це неправда. Ніхто з них не питає у мене підтвердження, тому що воно вб’є їх історію”, — заявив Трамп.

Раніше видання WSJ повідомило, що президент США незадоволений роботою Мнучіна і звинувачує його в призначенні Джерома Пауелла головою Федеральної резервної системи, оскільки той підвищив базову процентну ставку. За даними американського видання, президент стурбований тим, що це загрожує економіці країни і може вплинути на його переобрання на другий термін в 2020 році.

Трамп регулярно звинувачує різні американські ЗМІ в тому, що вони упереджено ставляться до його фігури та до рішень його адміністрації. Президент заявляв, що такі телеканали, як CNN, NBC, ABC, а також ряд друкованих видань, включаючи The New York Times, навмисно публікують про нього недостовірну інформацію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив американські ЗМІ в тому, що вони використовували історію зі зловмисником, який розіслав посилки з бомбами, щоб набрати політичні бали і використовувати це для нападок на нього і Республіканську партію.

Як повідомляв УНН, Дональд Трамп в середу виступив із твердженням, що адміністрації соціальних мереж Facebook і Twitter, а також пошукової системи Google несправедливо ставляться до республіканців та консервативно налаштованих американців, у чому господар Білого дому переконався на власному досвіді.