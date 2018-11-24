Трамп звинуватив WSJ у неправдивій інформації щодо міністра фінансів США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп повідомив, що видання The Wall Street Journal вигадало статтю про його невдоволення роботою голови мінфіну Стівена Мнучіна. Про це американський президент написав у своєму Twitter, повідомляє УНН.
“Я дуже задоволений і гордий роботою міністра фінансів Стівена Мнучіна. Фейкові новини люблять писати історії про протилежне, цитувати неіснуючі джерела або заздрісних людей, але все це неправда. Ніхто з них не питає у мене підтвердження, тому що воно вб’є їх історію”, — заявив Трамп.
Раніше видання WSJ повідомило, що президент США незадоволений роботою Мнучіна і звинувачує його в призначенні Джерома Пауелла головою Федеральної резервної системи, оскільки той підвищив базову процентну ставку. За даними американського видання, президент стурбований тим, що це загрожує економіці країни і може вплинути на його переобрання на другий термін в 2020 році.
Трамп регулярно звинувачує різні американські ЗМІ в тому, що вони упереджено ставляться до його фігури та до рішень його адміністрації. Президент заявляв, що такі телеканали, як CNN, NBC, ABC, а також ряд друкованих видань, включаючи The New York Times, навмисно публікують про нього недостовірну інформацію.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив американські ЗМІ в тому, що вони використовували історію зі зловмисником, який розіслав посилки з бомбами, щоб набрати політичні бали і використовувати це для нападок на нього і Республіканську партію.
Як повідомляв УНН, Дональд Трамп в середу виступив із твердженням, що адміністрації соціальних мереж Facebook і Twitter, а також пошукової системи Google несправедливо ставляться до республіканців та консервативно налаштованих американців, у чому господар Білого дому переконався на власному досвіді.