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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34884 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100664 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122784 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130414 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168331 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153064 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140861 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Трамп нашел среди членов НАТО "одного или двух диктаторов"

Трамп нашел среди членов НАТО "одного или двух диктаторов"

Киев  •  УНН

 • 9033 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что среди лидеров стран НАТО есть один или два диктатора. Уверенность в этом он высказал, выступая с посвященной торговой политике речью на территории сталелитейного завода в штате Иллинойс. Выступление американского лидера транслировал сайт Белого дома, передает УНН.

Трамп не сказал, в которой из 28 стран-членов НАТО правит диктатор, но отметил, что они лучше всех воспринимали его идею об увеличении расходов на оборону. "Но СМИ пишут, что я плохо относился к ним (лидерам стран НАТО - прим.), с неуважением - к королям, королевам, президентам, премьер-министрам, диктаторам или даже двум", - отметил Трамп, не объяснив, кого он имеет в виду. При этом, говоря о последних, глава государства подчеркнул, что им легче удавалось оплатить военные расходы.

На недавнем саммите НАТО президент США Дональд Трамп призвал все страны не только выполнить свои обязательства по увеличению военных расходов до 2% от ВВП, но и удвоить их, доведя до 4% ВВП. 

Напомним, на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время только восемь членов НАТО тратят на оборону более 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от ВВП, Германии - 1,2%. 11-12 июля в Брюсселе состоится очередной саммит НАТО.

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