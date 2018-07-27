Трамп нашел среди членов НАТО "одного или двух диктаторов"

Трамп не сказал, в которой из 28 стран-членов НАТО правит диктатор, но отметил, что они лучше всех воспринимали его идею об увеличении расходов на оборону. "Но СМИ пишут, что я плохо относился к ним (лидерам стран НАТО - прим.), с неуважением - к королям, королевам, президентам, премьер-министрам, диктаторам или даже двум", - отметил Трамп, не объяснив, кого он имеет в виду. При этом, говоря о последних, глава государства подчеркнул, что им легче удавалось оплатить военные расходы.

На недавнем саммите НАТО президент США Дональд Трамп призвал все страны не только выполнить свои обязательства по увеличению военных расходов до 2% от ВВП, но и удвоить их, доведя до 4% ВВП.

Напомним, на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время только восемь членов НАТО тратят на оборону более 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от ВВП, Германии - 1,2%. 11-12 июля в Брюсселе состоится очередной саммит НАТО.