Трамп знайшов серед членів НАТО “одного або двох диктаторів”

Трамп не сказав, у який зі 28 країн-членів НАТО править диктатор, але зазначив, що вони краще за всіх сприймали його ідею про збільшення витрати на оборону. “Але ЗМІ пишуть, що я погано ставився до них (лідерів країн НАТО — прим.), з неповагою — до цих королів, королев, президентів, прем’єр-міністрів, диктаторів або навіть двом”, — зазначив Трамп, не пояснивши, кого він має на увазі. При цьому, кажучи про останніх, глава держави підкреслив, що їм найлегше вдавалося сплатити військові витрати.

На недавньому саміті НАТО президент США Дональд Трамп закликав усі країни не тільки виконати свої зобов’язання по збільшення військових витрат до 2% від ВВП, а й подвоїти їх, довівши до 4% ВВП.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Уельсі у вересні 2014 року лідери країн альянсу прийняли зобов’язання протягом 10 років збільшити свої військові витрати вище позначки в 2% від ВВП. На даний час лише вісім членів НАТО витрачають на оборону більше 2% ВВП. Військовий бюджет США становить приблизно 3,58% від ВВП, Німеччини — 1,2%. 11-12 липня в Брюсселі відбудеться черговий саміт НАТО.