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Трамп заявил, что цена на нефть начала падать после его разговора с саудовским руководством

Киев  •  УНН

 • 15488 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post рассказал о своем звонке в Эр-Рияд и разговоре о снижении мировых цен на нефть, передает УНН.

“Цена была 82 долл. — вероятно, два с половиной месяца назад — за баррель, и она собиралась подняться до 100 долларов, и это было бы похоже на масштабное увеличение налогов, и я этого не хотел. И я позвонил им (руководству Саудовской Аравии — прим. УНН), и они позволили нефти течь (увеличили объемы добычи — прим. УНН), и сейчас мы имеем цену в 52 долл.”, — отметил президент США.

Дональд Трамп рассказал, что этот звонок состоялся задолго до убийства саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи. По словам американского лидера, Центральное разведывательное управление США не утверждал, что убийство совершил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

“Возможно, он совершил это, а возможно, и нет. Но он это отрицает <...> И ЦРУ тоже не утверждало, что это сделал он, кстати. Я не говорю, что они (ЦРУ — прим. УНН) заявили, что он этого не делал, но они этого не утверждали”, — пояснил президент.

Как ранее информировал УНН, Саудовская Аравия может сократить добычу нефти в 2019 году, заявил министр нефти королевства Халид аль-Фалих. По его словам, Эр-Рияд может снизить добычу уже в декабре на 500 тыс. баррелей по сравнению с ноябрем в ответ на просьбу других производителей об этом. Халид аль-Фатих сделал это заявление несмотря на то, что после недавней встречи ОПЕК + не было озвучено каких-либо изменений в области производства нефти.

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