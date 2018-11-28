Трамп заявив, що ціна на нафту почала падати після його розмови зі саудівським керівництвом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп в інтерв’ю газеті The Washington Post розповів про свій дзвінок в Ер-Ріяд і розмові про зниження світових цін на нафту, інформує УНН.

“Ціна була 82 дол. — імовірно, два з половиною місяці тому — за барель, і вона збиралася піднятися до 100 доларів, і це було б схоже на масштабне збільшення податків, і я цього не хотів. І я зателефонував їм (керівництву Саудівської Аравії — прим. УНН), і вони дозволили нафті текти (збільшили обсяги видобутку — прим. УНН), і зараз ми маємо ціну в 52 дол.”, — зазначив президент США.

Дональд Трамп розповів, що цей дзвінок відбувся задовго до вбивства саудівського журналіста Джамаля Ахмада Хашоґджі. За словами американського лідера, Центральне розвідувальне управління США не стверджувало, що вбивство скоїв наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд.

“Можливо, він зробив це, а можливо, і ні. Але він це заперечує <...> І ЦРУ теж не стверджувало, що це зробив він, до речі. Я не кажу, що вони (ЦРУ — прим. УНН) заявили, що він цього не робив, але вони цього не стверджували”, — пояснив президент.

Як раніше інформував УНН, Саудівська Аравія може скоротити видобуток нафти у 2019 році, заявив міністр нафти королівства Халід аль-Фаліх. За його словами, Ер-Ріяд може знизити видобуток вже в грудні на 500 тисяч барелів у порівнянні з листопадом у відповідь на прохання інших виробників про це. Халід аль-Фатіх зробив цю заяву не дивлячись на те, що після недавньої зустрічі ОПЕК+ не було озвучено яких-небудь змін в області виробництва нафти.

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