Трамп заявил, что не собирается настаивать на переговорах с Роухани
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп не собирается настаивать на переговорах с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Если они хотят встретиться — хорошо, если нет — мне все равно”, — сказал он.
4 августа Трамп написал в Twitter, что проведение саммита зависит от Тегерана.
В свою очередь, руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) “доказывает, что Вашингтону нельзя доверять” и фактически запретил вести с США переговоры. В мае глава вашингтонской администрации объявил о выходе страны из СВПД — плана, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН и ограничительных мер США и ЕС.
Глава Белого дома также обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что встреча президента страны Хасана Роухани с американским президентом Дональдом Трампом не имеет смысла после того, как США вышли из ядерной сделки.