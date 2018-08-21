Трамп заявив, що не збирається наполягати на переговорах з Роухані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп не збирається наполягати на переговорах з президентом Ірану Хасаном Роухані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Якщо вони хочуть зустрітися — добре, якщо ні — мені все одно”, — сказав він.
4 серпня Трамп написав в Twitter, що проведення саміту залежить від Тегерана.
У свою чергу, керівник і духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що вихід США з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) “доводить, що Вашингтону не можна довіряти” і фактично заборонив вести з США переговори. У травні глава вашингтонської адміністрації оголосив про вихід країни з СВПД — плану, який обмежував ядерні розробки Тегерана в обмін на скасування санкцій РБ ООН і обмежувальних заходів США і ЄС.
Глава Білого дому також обіцяв не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що зустріч президента країни Хасана Роухані з американським президентом Дональдом Трампом не має сенсу після того, як США вийшли з ядерної угоди.