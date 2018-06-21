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Трамп заявил, что хочет найти общий язык с Россией

Трамп заявил, что хочет найти общий язык с Россией

Киев  •  УНН

 • 10192 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хочет объясниться с Россией, хотя в Москве, по его мнению, предпочли бы иметь дело с Хиллари Клинтон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на встречу американского президента со своими сторонниками в городе Дулут.

“Я скажу вам кое-что. Мы хотим найти общий язык с Россией”, — заявил он во время выступления.

При этом американский лидер предположил, что в Москве предпочли бы, чтобы на выборах в 2016 году победила его соперница — экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. “Но Россия смотрит и говорит: “Я бы хотела, чтобы она (Клинтон) победила...”, — отметил Трамп.

“Они (Россия) оглядываются назад и говорят: “Знаете, мы бы хотели, чтобы криводушная Хиллари выиграла эти (президентские) выборы, это было бы намного лучше для России”, — считает глава Белого дома.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в среду сравнил инфраструктуру американских аэропортов с воздушными гаванями стран третьего мира.

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