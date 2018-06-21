Трамп заявив, що хоче порозумітися з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація хоче порозумітися з Росією, хоча в Москві, на його думку, вважали за краще б мати справу з Хілларі Клінтон. Про це повідомляє УНН з посиланням на зустріч американського президента зі своїми прибічниками у місті Дулут.
“Я скажу вам дещо. Ми хочемо порозумітися з Росією”, — заявив він під час виступу.
При цьому американський лідер припустив, що в Москві вважали б за краще, щоб на виборах в 2016 році перемогла його суперниця — екс-держсекретар Хілларі Клінтон. “Але Росія дивиться і каже: “Я б хотіла, щоб вона (Клінтон) перемогла...”, — зазначив Трамп
“Вони (Росія) оцінюють свою діяльність і кажуть: “Знаєте, ми б хотіли, щоб криводушна Хілларі виграла ці (президентські) вибори, це було б набагато краще для Росії”, — вважає глава Білого дому.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп в середу порівняв інфраструктуру американських аеропортів з повітряними гаванями країн третього світу.