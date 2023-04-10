Трамп призвал "избавиться от Байдена"

Детали

Отмечается, что Трамп опубликовал серию сообщений с пожеланиями "счастливой Пасхи" в воскресенье, 9 апреля.

"Всем тем слабым и жалобным рино, радикальным левым демократам, социалистам, марксистам и коммунистам, которые убивают нашу нацию", - написал бывший президент.

Далее, в течение дня он публиковал короткие сообщения, в которых критиковал администрацию американского президента Джо Байдена как "худшую в истории" в ответ на сообщения о том, что Белый дом обвинял администрацию Трампа в проблемах, с которыми столкнулись США при выводе войск из Афганистана в 2021 году, пишет издание.

"Можете ли вы поверить, что абсолютно коррумпированная администрация Байдена по дезинформации теперь пытается обвинить Трампа в их некомпетентном выходе из Афганистана... Они худшие в истории, совершенно ужасные люди, которые всегда обвиняют кого-то другого в своих ошибках и промахах, которых много!" - отметил Трамп.

В "самой тревожной заметке" он написал: "Третья мировая война".

Утром, 10 апреля, Трамп добавил: "Тем путем, которым идет США, мы вскоре попадем в Третью мировую войну без боеприпасов!" и призвал к необходимости "избавиться от Байдена".

Его упоминание о новой мировой войне вызвало возмущение в социальных сетях. Некоторые американские чиновники назвали Трампа "растерянным", "клоуном", пользователи также указывали на резкий контраст между его посланием с призывом к войне и посланием Байдена, который пожелал американцам "радостной и мирной Пасхи", пишет The Independent.

Напомним

Дональд Трамп в марте предупредил, что он единственный кандидат, способный спасти Америку от "поджигателей войны" демократов, "фанатиков и дураков" из господствующей Республиканской партии. Выступая на ежегодной Консервативной конференции политических действий в Вашингтоне, бывший президент еще раз повторил свое предыдущее заявление о том, что мир может двигаться к "Третьей мировой войне".