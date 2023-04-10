Трамп закликав "позбутися Байдена"

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Зазначається, що Трамп опублікував серію повідомлень з побажань "щасливого Великодня" у неділю, 9 квітня.

"Всім тим слабким і жалобним ріно, радикальним лівим демократам, соціалістам, марксистам і комуністам, які вбивають нашу націю", - написав колишній президент.

Далі, протягом дня він публікував короткі повідомлення, у яких критикував адміністрацію американського президента Джо Байдена як "найгіршу в історії" у відповідь на повідомлення про те, що Білий дім звинувачував адміністрацію Трампа в проблемах, з якими зіткнулися США під час виведення військ з Афганістану у 2021 році, пише видання.

"Чи можете ви повірити, що абсолютно корумпована адміністрація Байдена з дезінформації тепер намагається звинуватити Трампа в їхньому некомпетентному виході з Афганістану... Вони найгірші в історії, абсолютно жахливі люди, які завжди звинувачують когось іншого у своїх помилках і промахах, яких багато!" - зазначив Трамп.

В "найбільш тривожному дописі" він написав: "Третя світова війна".

Вранці, 10 квітня, Трамп додав: "Тим шляхом, яким йде США, ми незабаром потрапимо у Третю світову війну без боєприпасів!" і закликав до необхідності "позбутися Байдена".

Його згадка про нову світову війну викликала обурення в соціальних мережах. Деякі американські чиновники назвали Трампа "розгубленим", "клоуном", користувачі також вказували на різкий контраст між його посланням із закликом до війни та посланням Байдена, який побажав американцям "радісного та мирного Великодня", пише The Independent.

Нагадаємо

Дональд Трамп у березні попередив, що він єдиний кандидат, здатний врятувати Америку від "паліїв війни" демократів, "фанатиків та дурнів" із панівної Республіканської партії. Виступаючи на щорічній Консервативній конференції політичних дій у Вашингтоні, колишній президент ще раз повторив свою попередню заяву про те, що світ може рухатися до "Третьої світової війни".