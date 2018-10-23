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7 марта, 19:45 • 160843 просмотра

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7 марта, 17:42 • 150308 просмотра

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Трамп заявил о желании Германии покупать газ в США

Трамп заявил о желании Германии покупать газ в США

Киев  •  УНН

 • 10767 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что Германия хочет покупать у Вашингтона газ. Об этом американский лидер рассказал журналистам, сообщается на сайте Белого дома, передает УНН.

“И посмотрите, что происходит в Германии в вопросе газопровода, они хотят начать покупать наш природный газ”, — сказал Трамп.

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Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель готова предоставить господдержку строительству терминала для приема сжиженного природного газа в городе Штаде. Собеседники WSJ подчеркнули, что в данном случае Берлин сможет защитить от санкций газопровод “Северный поток-2”, по которому в страну будет доставляться газ из России.

Как ранее информировал УНН, Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой покупки Германией газа у России и заявлял, что страна станет “заложницей” Москвы, когда “Северный поток-2” начнет работу. В августе WSJ писала, что в США почти завершили разрабатывать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве российского газопровода.

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