Трамп заявил о желании Германии покупать газ в США

“И посмотрите, что происходит в Германии в вопросе газопровода, они хотят начать покупать наш природный газ”, — сказал Трамп.

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Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель готова предоставить господдержку строительству терминала для приема сжиженного природного газа в городе Штаде. Собеседники WSJ подчеркнули, что в данном случае Берлин сможет защитить от санкций газопровод “Северный поток-2”, по которому в страну будет доставляться газ из России.

Как ранее информировал УНН, Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой покупки Германией газа у России и заявлял, что страна станет “заложницей” Москвы, когда “Северный поток-2” начнет работу. В августе WSJ писала, что в США почти завершили разрабатывать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве российского газопровода.