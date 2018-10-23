Трамп заявив про бажання Німеччини купувати газ у США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що Німеччина хоче купувати у Вашингтона газ. Про це американський лідер розповів журналістам, повідомляється на сайті Білого дому, передає УНН.
“І подивіться, що відбувається в Німеччині у питанні газопроводу, вони хочуть почати купувати наш природний газ”, — сказав Трамп.
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Раніше газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель готова надати держпідтримку будівництву терміналу для прийому скрапленого природного газу в місті Штаде. Співрозмовники WSJ підкреслили, що в даному випадку Берлін зможе захистити від санкцій газопровід “Північний потік-2”, за яким у країну буде постачатися газ із Росії.
Як раніше інформував УНН, Дональд Трамп неодноразово виступав із критикою покупки Німеччиною російського газу і заявляв, що країна стане “заручницею” Москви, коли “Північний потік-2” почне роботу. У серпні WSJ писала, що в США майже завершили розробляти санкції проти компаній, які беруть участь в будівництві російського газопроводу.