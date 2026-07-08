Трамп заявил об "очень хороших отношениях" с Зеленским после встречи на саммите НАТО

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Президент США Дональд Трамп после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО заявил, что между ними сложились "очень хорошие отношения". Об этом сообщает УНН.

Детали

Трамп назвал переговоры с Зеленским успешными и отметил, что их взаимоотношения изменились после встречи в Овальном кабинете.

Это была хорошая встреча. У нас сложились очень хорошие отношения. Трудно в это поверить, не так ли? От Овального кабинета и до сегодняшнего дня мы, думаю, выстроили очень хорошие отношения - сказал Трамп.

В ответ Зеленский отметил, что сотрудничество между сторонами только набирает обороты.

И это еще не конец - сказал Президент Украины.

Президент США отметил, что это, возможно, только начало.

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