Трамп заявил об "очень хороших отношениях" с Зеленским после встречи на саммите НАТО
Киев • УНН
Президент США после встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО заявил об "очень хороших отношениях". Зеленский ответил, что сотрудничество только набирает обороты.
Президент США Дональд Трамп после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО заявил, что между ними сложились "очень хорошие отношения". Об этом сообщает УНН.
Детали
Трамп назвал переговоры с Зеленским успешными и отметил, что их взаимоотношения изменились после встречи в Овальном кабинете.
Это была хорошая встреча. У нас сложились очень хорошие отношения. Трудно в это поверить, не так ли? От Овального кабинета и до сегодняшнего дня мы, думаю, выстроили очень хорошие отношения
В ответ Зеленский отметил, что сотрудничество между сторонами только набирает обороты.
И это еще не конец
Президент США отметил, что это, возможно, только начало.
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