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Трамп заявил, что строит в Белом доме новую вертолетную площадку для Marine One

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о строительстве новой вертолетной площадки на Южной лужайке Белого дома. Проект стоимостью 6 млн долларов финансирует компания Sikorsky Aircraft.

Трамп заявил, что строит в Белом доме новую вертолетную площадку для Marine One
Фото: АР

Президент США Дональд Трамп заявил, что на территории Белого дома продолжается строительство новой гранитной вертолетной площадки, которая должна принимать новые, более мощные президентские вертолеты Marine One. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, работы уже начались на Южной лужайке Белого дома. Он отметил, что проект будет финансироваться за счет частных средств и будет стоить около 6 миллионов долларов.

На ней есть печать Белого дома, вырезанная из гранита. Это действительно прекрасная вещь

- сказал Трамп журналистам.

Проект будут финансировать частные доноры

Президент заявил, что строительство площадки оплатит компания Sikorsky Aircraft, входящая в состав Lockheed Martin. В то же время в Lockheed Martin уточнили, что средства были перечислены в фонд National Mall Fund, который сотрудничает со Службой национальных парков США, и взнос был сделан в соответствии с действующим законодательством.

Трамп не уточнил, когда именно завершится строительство новой вертолетной площадки.

Трамп начал масштабную перестройку Белого дома и Вашингтона с проектами на сотни миллионов долларов06.07.26, 05:17 • 3558 просмотров

Степан Гафтко

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