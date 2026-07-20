Трамп заверил, что Нетаньяху не арестуют во время визита в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «ни в коем случае не будет арестован» во время визита в США, опровергнув недавние заявления мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани о том, что его ведомство рассматривает возможность ареста премьер-министра во время Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН со ссылкой на CNN.

«Биньямин Нетаньяху ни в коем случае не будет арестован во время пребывания в Соединенных Штатах Америки. Он борется против Исламской Республики Иран, которая недавно убила 52 тысячи невинных протестующих и последние 47 лет убивает американских солдат и других людей», — написал Трамп в своем посте на Truth Social.

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Мамдани заявил в подкасте New York Times, что юридический отдел его администрации активно обсуждает возможность ареста Нетаньяху, что он обещал сделать во время предвыборной кампании.

«Я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен быть в Гааге», — сказал Мамдани в подкасте «Интервью». «Он — военный преступник, которому предъявлены обвинения Международным уголовным судом. И вы обнаружите, что многие придерживаются такого мнения исключительно из-за последствий ее действий за последние много лет».

На вопрос, что, по его мнению, позволяет ему делать закон, Мамдани ответил: «Это предмет активного обсуждения в нашем юридическом отделе. Однако на национальном уровне мы наблюдаем стремление иногда писать собственные законы, выходить за рамки законности. Нас это не интересует».

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