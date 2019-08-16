Трамп предложил лидеру КНР встретиться с демонстрантами в Гонконге
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеру КНР Си Цзиньпину необходимо лично встретиться с протестующими Гонконга. Об этом Трамп написал в своем Twitter, сообщает УНН.
Президент США заявил, что такая встреча могла бы положить конец массовым протестам в Гонконге.
"Если бы президент Си лично встретился с протестующими, наступил бы счастливый и осознанный конец проблемы Гонконга. Я не сомневаюсь!", - написал Трамп.
Он также напомнил о своем твите, опубликованный 14 августа, в котором написал "личная встреча?". Это заявление восприняли как предложение Си Цзиньпину провести переговоры с президентом США о ситуации в Гонконге. Скорее всего, Трамп предлагал личную встречу с демонстрантами, как решение проблемы.
"Я очень хорошо знаю президента Си. Он великий лидер, который очень уважает своих людей. Он также хороший человек в "трудном деле". У меня нет сомнений, что если президент Си захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконге, он сможет это сделать. Личная встреча?", - написал Трамп.
Напомним, Трамп заявлял, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом.