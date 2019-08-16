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Трамп запропонував лідеру КНР зустрітися з демонстрантами в Гонконзі

Трамп запропонував лідеру КНР зустрітися з демонстрантами в Гонконзі

Київ • УНН

 • 7982 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що лідеру КНР Сі Цзіньпін необхідно особисто зустрітися з протестувальниками Гонконга. Про це Трамп написав у своєму Twitter, повідомляє УНН.

Президент США заявив, що така зустріч могла б покласти край масовим протестам в Гонконзі.

"Якщо б президент Сі особисто зустрівся з протестувальниками, настав би щасливий і освічений кінець проблеми Гонконгу. Я не сумніваюся!", - написав Трамп.

Він також нагадав про свій твіт, опублікований 14 серпня, в якому написав "особиста зустріч?". Цю заяву сприйняли як пропозицію Сі Цзіньпіну провести переговори з президентом США щодо ситуації в Гонконзі. Швидше за все, Трамп пропонував особисту зустріч з демонстрантами, як рішення проблеми.

"Я дуже добре знаю президента Сі. Він великий лідер, який дуже поважає своїх людей. Він також хороша людина у "важкій справі". У мене немає сумнівів, що якщо президент Сі захоче швидко і гуманно вирішити проблему Гонконгу, він зможе це зробити. Особиста зустріч?", - написав Трамп.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Китай стягує війська до кордону з Гонконгом.

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