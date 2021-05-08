Трамп заплатил порноактрисе 130 тыс. долларов за молчание. В США отказались от расследования

Детали

Дело было основано на утверждении, что Трамп приказал своему бывшему адвокату заплатить актрисе фильмов для взрослых (Сторми Дэниелс), чтобы она не рассказывала об измене.

Позже адвокат Майкл Коэн был помещен в тюрьму по нескольким обвинениям.

FEC, регулирующий орган, которому поручено обеспечить соблюдение закона о финансировании избирательных кампаний, объявил о закрытии дела в четверг.

Это произошло после того, как комиссия, разделеная поровну между демократами и республиканцами, зашла в тупик.

Голосование было проведено через несколько месяцев после того, как внутренний отчет расследования рекомендовал, что есть "основания полагать", что избирательная кампания Трампа сознательно нарушила закон о финансировании избирательной кампании.

Контекст

Два республиканца, которые проголосовали за прекращение дела, заявили, что они пришли к выводу, что это не будет "лучшим использованием ресурсов агентства", в то время как два члена комиссии из числа демократов раскритиковали их решения.

"Сделать вывод о том, что платеж, осуществленный за 13 дней до дня выборов с целью замалчивания, заслуживает освещения в печати в истории 10-летней давности, не было связано с предвыборной кампанией без проведения расследования, не соответствует действительности", - написали в письме.

Трамп подтвердил, что возместил платеж, но отрицает факт своего дела и любые нарушения относительно законов о предвыборной кампании.

"Скрытая денежная выплата была произведена по указанию Дональда Трампа и в его интересах", - сказал Коэн в заявлении для New York Times, отвечая на закрытие дела.

"Как и меня, Трампа следует признать виновным. То, как комитет Федеральной избирательной комиссии мог принять решение по-другому, вызывает удивление".

В заявлении, опубликованном на его сайте, Трамп поблагодарил комиссию за прекращение того, что он назвал "фальшивым делом против меня... построенном на лжи Майкла Коэна, коррумпированного и осужденного адвоката".

Коэн, который однажды сказал, что примет пулю за Трампа, был приговорен к трем годам тюремного заключения после того, как в 2018 году признал себя виновным в нескольких преступлениях, включая нарушение законов о финансировании избирательной кампании и ложь перед Конгрессом.

Скандал Сторми Дэниелс и Дональда Трампа

12 января 2018 года The Wall Street Journal сообщило, что в октябре 2016 года, незадолго до президентских выборов в США в 2016 году, адвокат тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа Майкл Коэн организовал выплату 130 000 долларов актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, чтобы остановить ее в раскрытии подробностей романа, который, как она утверждала, у них был в 2006 году.

Дэниелс подписала соглашение о неразглашении. Сначала Коэн отрицал, что Трамп имел вероятную связь, и пытался скрыть обвинения, но через месяц публично признал, что платил.