Трамп заплатив порноактрисі 130 тис. доларів за мовчання. У США відмовились від розслідування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Федеральна виборча комісія (FEC) відмовилася від розслідування порушень Дональдом Трампом закону про фінанси для виборчої кампанії під час виборів 2016 року. Про це пише ВВС, інформує УНН.

Деталі

Справа була заснована на твердженні, що Трамп наказав своєму колишньому адвокатові заплатити актрисі фільмів для дорослих (Стормі Деніелс), щоб вона не розповідала про зраду.

Пізніше адвокат Майкл Коен був поміщений у в'язницю за кількома звинуваченнями.

FEC, регулюючий орган, якому доручено забезпечити дотримання закону про фінансування виборчих кампаній, оголосив про закриття справи в четвер.

Це сталося після того, як комісія, розділена порівну між демократами і республіканцями, зайшла в глухий кут.

Голосування було проведено через кілька місяців після того, як внутрішній звіт розслідування рекомендував, що є "підстави вважати", що виборча кампанія Трампа свідомо порушила закон про фінансування виборчої кампанії.

Контекст

Два республіканця, які проголосували за припинення справи, заявили, що вони прийшли до висновку, що це не буде "найкращим використанням ресурсів агентства", в той час як два члена комісії з числа демократів розкритикували їхнє рішення.

"Зробити висновок про те, що платіж, здійснений за 13 днів до дня виборів з метою замовчування, заслуговує висвітлення в пресі в історії 10-річної давності, що не було пов'язане з передвиборчою кампанією без проведення розслідування, не відповідає дійсності", - написали вони у листі.

Трамп підтвердив, що відшкодував платіж, але заперечує факт своєї справи і будь-які порушення щодо законів про передвиборну кампанію.

"Прихована грошова виплата була проведена за вказівкою Дональда Трампа і в його інтересах", - сказав Коен в заяві для New York Times, відповідаючи на закриття справи.

"Як і мене, Трампа слід визнати винним. Те, як комітет Федеральної виборчої комісії міг прийняти рішення по-іншому, викликає подив".

У заяві, опублікованій на його веб-сайті, Трамп подякував комісії за припинення того, що він назвав "фальшивою справою проти мене... побудованою на брехні Майкла Коена, корумпованого і засудженого адвоката".

Коен, який одного разу сказав, що прийме кулю за Трампа, був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення після того, як в 2018 році визнав себе винним в кількох злочинах, включаючи порушення законів про фінансування виборчої кампанії і брехню перед Конгресом.

Скандал Стормі Деніелс і Дональда Трампа

12 січня 2018 року The Wall Street Journal повідомило, що в жовтні 2016 року, незадовго до президентських виборів в США в 2016 році, адвокат тодішнього кандидата в президенти Дональда Трампа Майкл Коен організував виплату 130 000 доларів актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс, щоб зупинити її в розкритті подробиць роману, який, як вона стверджувала, у них був в 2006 році.

Деніелс підписала угоду про нерозголошення. Спочатку Коен заперечував, що Трамп мав ймовірний зв'язок, і намагався приховати звинувачення, але через місяць публічно визнав, що платив.

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