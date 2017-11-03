Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы ФРС

“Я уверен, что Джей достаточно мудрый и имеет лидерские качества, чтобы управлять нашей экономикой, не смотря ни на какие вызовы”, — заявил президент США.

Он призвал сенат принять его кандидатуру.

В частности, Д.Трамп заявил, что Д.Пауелла уважают представители обеих партий.

Как сообщал УНН, в США собрали доказательства, подтверждающие вмешательство российской стороны в выборы 2016 года.