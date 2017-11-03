Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы ФРС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп официально объявил о выдвижении Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы, передает УНН со ссылкой на “ВВС Украина”.
“Я уверен, что Джей достаточно мудрый и имеет лидерские качества, чтобы управлять нашей экономикой, не смотря ни на какие вызовы”, — заявил президент США.
Он призвал сенат принять его кандидатуру.
В частности, Д.Трамп заявил, что Д.Пауелла уважают представители обеих партий.
Как сообщал УНН, в США собрали доказательства, подтверждающие вмешательство российской стороны в выборы 2016 года.