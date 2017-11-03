Трамп висунув Джерома Пауелла на пост очільника ФРС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про висунення Джерома Пауелла на пост голови Федеральної резервної системи, передає УНН з посиланням на “ВВС Україна”.
“Я впевнений, що Джей достатньо мудрий та має лідерські риси, аби керувати нашою економікою попри будь-які виклики”, — заявив президент США.
Він закликав сенат ухвалити його кандидатуру.
Зокрема, Д.Трамп заявив, що Д.Пауелла поважають представники обох партій.ка ФРС.
Як повідомляв УНН, у США зібрали докази, які підтверджують втручання російської сторони у вибори 2016 року.