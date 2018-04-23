Трамп высмеял экспертов, советующих ему, как договориться с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп посмеялся над экспертами, которые дают ему советы о том, как договориться с КНДР. Об этом президент США написал в воскресенье в своем Twitter, передает УНН.
“Смешно, как все те эксперты, которые не смогли приблизиться к заключению соглашения с КНДР, теперь повсеместно учат меня, как сделать это!” — написал президент США.
Как сообщал УНН, помощники президента США Дональда Трампа скептически относятся к заявлениям лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении ракетно-ядерных испытаний, опасаясь, что Пхеньян хочет создать иллюзию готовности идти на компромисс.