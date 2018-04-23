Трамп висміяв експертів, що радять йому, як домовитися з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп посміявся над експертами, які дають йому поради про те, як домовитися з КНДР. Про це президент США написав у неділю в своєму Twitter, передає УНН.
“Смішно, як усі ті експерти, які не змогли наблизитися до укладення угоди з КНДР, тепер повсюдно вчать мене, як зробити це!” — написав президент США.
Як повідомляв УНН, помічники президента США Дональда Трампа скептично ставляться до заяв лідера КНДР Кім Чен Ина про припинення ракетно-ядерних випробувань, побоюючись, що Пхеньян хоче створити ілюзію готовності йти на компроміс.