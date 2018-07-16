Трамп: в ухудшении отношений с Россией виновата тупость США

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней тупости и глупости США, а теперь еще и эта охота на ведьм", - написал он.



Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако ожидает критику в свою сторону, несмотря на итоги переговоров.



Как сообщал УНН, американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия, Евросоюз и Китай являются торговыми "врагами" США.



Вчера вечером президент США Дональд Трамп прибыл в Хельсинки. В понедельник в столице Финляндии он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.