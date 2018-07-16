Трамп: у погіршені відносин з Росією винна тупість США

"Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими завдяки багатолітній тупості та дурості США, а тепер ще й це полювання на відьом", - написав він.



Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, однак очікує критику в свою сторону, незважаючи на підсумки переговорів.



Як повідомляв УНН, американський президент Дональд Трамп заявив, що Росія, Євросоюз і Китай є торговими “ворогами” США.



Вчора увечері президент США Дональд Трамп прибув у Гельсінкі. У понеділок у столиці Фінляндії він зустрінеться з російським колегою Володимиром Путіним.