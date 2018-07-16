Трамп: у погіршені відносин з Росією винна тупість США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що у погіршенні відносин з Росією винні Сполучені Штати Америки. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
"Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими завдяки багатолітній тупості та дурості США, а тепер ще й це полювання на відьом", - написав він.
Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, однак очікує критику в свою сторону, незважаючи на підсумки переговорів.
Як повідомляв УНН, американський президент Дональд Трамп заявив, що Росія, Євросоюз і Китай є торговими “ворогами” США.
Вчора увечері президент США Дональд Трамп прибув у Гельсінкі. У понеділок у столиці Фінляндії він зустрінеться з російським колегою Володимиром Путіним.