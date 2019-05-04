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Трамп: слежка ФБР за моим предвыборным штабом более серьезная история, чем Уотергейт

Киев  •  УНН

 • 8208 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал слежку агентов ФБР в 2016 году за сотрудниками его предвыборного штаба едва ли не более серьезной историей, чем Уотергейтский скандал, вызвавший в 1974 году отставку президента США Ричарда Никсона под угрозой импичмента. Об этом он заявил в пятницу журналистам во время встречи в Белом доме с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, информирует УНН.

“Я был рад сегодня, когда увидел, что на первой полосе The New York Times они впервые говорили о слежке, и речь шла о слежке за моим предвыборным штабом”, — сказал американский лидер. “Это важнейшая новость. Это посильнее, чем Уотергейтский скандал, как мне кажется”, — добавил он.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что ФБР в 2016 году направляло в Лондон агента под прикрытием на встречу с бывшим советником предвыборного штаб Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы узнать о предполагаемых связях с Россией. Речь шла о женщине, представившейся как Азра Турк и выдававшей себя за научного сотрудника. Позднее сам Пападопулос назвал правдой изложенные в статье сведения, однако выразил уверенность в том, что женщина на самом деле была сотрудницей ЦРУ, а не ФБР, а также сотрудничала с турецкой разведкой.

Напоминаем, Трамп сообщил результаты беседы с Путиным о ситуации в Венесуэле.

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