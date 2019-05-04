Трамп: слежка ФБР за моим предвыборным штабом более серьезная история, чем Уотергейт

“Я был рад сегодня, когда увидел, что на первой полосе The New York Times они впервые говорили о слежке, и речь шла о слежке за моим предвыборным штабом”, — сказал американский лидер. “Это важнейшая новость. Это посильнее, чем Уотергейтский скандал, как мне кажется”, — добавил он.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что ФБР в 2016 году направляло в Лондон агента под прикрытием на встречу с бывшим советником предвыборного штаб Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы узнать о предполагаемых связях с Россией. Речь шла о женщине, представившейся как Азра Турк и выдававшей себя за научного сотрудника. Позднее сам Пападопулос назвал правдой изложенные в статье сведения, однако выразил уверенность в том, что женщина на самом деле была сотрудницей ЦРУ, а не ФБР, а также сотрудничала с турецкой разведкой.

Напоминаем, Трамп сообщил результаты беседы с Путиным о ситуации в Венесуэле.