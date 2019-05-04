Трамп: стеження ФБР за моїм передвиборчим штабом більш серйозна історія, ніж Вотергейт

“Я був радий сьогодні, коли побачив, що на першій шпальті The New York Times вони вперше говорили про стеження, і мова йшла про стеження за моїм передвиборчим штабом”, — сказав американський лідер. “Це найважливіша новина. Це сильніше, ніж Вотергейтський скандал, як мені здається”, — додав він.

Раніше газета The New York Times опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що ФБР в 2016 році направляло в Лондон агента під прикриттям на зустріч з колишнім радником передвиборного штабу Трампа Джорджем Пападопулосом, щоб дізнатися про ймовірні зв’язки з Росією. Йшлося про жінку, яка представилася як Азра Турк і видавала себе за наукового співробітника. Пізніше сам Пападопулос назвав правдою викладені в статті відомості, однак висловив упевненість в тому, що жінка насправді була співробітницею ЦРУ, а не ФБР, а також співпрацювала з турецькою розвідкою.

Нагадуємо, Трамп повідомив результати бесіди з Путіним щодо ситуації в Венесуелі.