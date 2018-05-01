Трамп: США не хотят быть мировым полицейским
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Соединенные Штаты не хотят брать на себя функции мирового полицейского. С такими словами президент США Дональд Трамп выступил в понедельник на совместной пресс-конференции с нигерийским лидером Мухаммаду Бухари в Розовом саду Белого дома, передает УНН.
“Мы все больше и больше не хотим быть мировым полицейским. И в течение десятилетий мы тратили огромные деньги на выполнение функций мирового полицейского, и это (больше) не должно быть нашим приоритетом”, — подчеркнул глава вашингтонской администрации.
Он заявил, что США хотят “поддерживать правопорядок в себя” и “восстановить страну”.
Как сообщал УНН, экс-порноактриса подала иск против Трампа, который обвинил ее в мошенничестве.