Трамп: США не хочуть бути світовим поліцейським
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сполучені Штати не хочуть брати на себе функції світового поліцейського. З такими словами президент США Дональд Трамп виступив у понеділок на спільній прес-конференції з нігерійським лідером Мухаммаду Бухарі в Рожевому саду Білого дому, передає УНН.
“Ми все більше і більше не хочемо бути світовим поліцейським. І протягом десятиліть ми витрачали величезні гроші на виконання функцій світового поліцейського, і це (більше) не повинно бути нашим пріоритетом”, — підкреслив глава вашингтонської адміністрації.
Він заявив, що США хочуть “підтримувати правопорядок у себе” і “відновити країну”.
Як повідомляв УНН, екс-порноакторка подала позов проти Трампа, який звинуватив її у шахрайстві.