Трамп надеется, что межкорейские договоренности приведут к "очень положительным результатам"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Соединенные Штаты надеются, что новые договоренности КНДР и Республики Корея приведут к “очень положительным результатам”. С такими словами выступил во вторник американский президент Дональд Трамп на совместной с премьер-министром Швеции Стефаном Левен пресс-конференции в Белом доме, передает УНН.
“Мы по-прежнему полны решимости достичь денуклеаризации Корейского полуострова, — отметил американский лидер. — Сегодня было много новостей об этом. Надо надеяться, что это приведет к очень положительным результатам”.
Трамп также заявил, что верит в искренность заявлений Пхеньяна о готовности к диалогу с Сеулом и Вашингтоном в связи с американскими санкциями “и с тем, что США делают в отношении Северной Кореи, в том числе и с большой помощью, которую получают от Китая”.
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“И они могут прилагать больше усилий. Но я думаю, что они сделали, конечно же, больше, чем когда-либо раньше делали для нашей страны”, — подчеркнул президент, назвав" большую помощь Китая “одним из факторов, повлиявших на готовность КНДР к переговорам.
“Но санкции были очень, очень сильными и очень болезненными”, — заключил Трамп, снова призвав дождаться результатов межкорейских переговоров.
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын и члены южнокорейской делегации, прибывшие в Пхеньян договорились работать над снижением военной напряженности на Корейском полуострове, а также обсудили возможность проведения саммита лидеров двух стран.