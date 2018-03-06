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Трамп сподівається, що міжкорейські домовленості призведуть до "дуже позитивних результатів"

Трамп сподівається, що міжкорейські домовленості призведуть до "дуже позитивних результатів"

Київ • УНН

 • 7600 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Сполучені Штати сподіваються, що нові домовленості КНДР і Республіки Корея призведуть до “дуже позитивних результатів”. З такими словами виступив у вівторок американський президент Дональд Трамп на спільній з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовен прес-конференції в Білому домі, передає УНН.

“Ми як і раніше повні рішучості досягти денуклеаризації Корейського півострова, — зазначив американський лідер. — Сьогодні було багато новин про це. Треба сподіватися, що це призведе до дуже позитивних результатів”.

Трамп також заявив, що вірить у щирість заяв Пхеньяна про готовність до діалогу з Сеулом і Вашингтоном у зв’язку з американськими санкціями “і з тим, що США роблять відносно Північної Кореї, у тому числі і з великою допомогою, яку отримують від Китаю”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кім Чен Ин заявив, що хоче “писати нову історію” з Південною Кореєю

“І вони можуть докладати більше зусиль. Але я думаю, що вони зробили, звичайно ж, більше, ніж будь-коли раніше робили для нашої країни”, — підкреслив президент, назвавши “велику допомогу Китаю” одним з факторів, що вплинули на готовність КНДР до переговорів.

“Але санкції були дуже, дуже сильними і дуже болючими”, — уклав Трамп, знову закликавши дочекатися результатів міжкорейських переговорів.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин та члени південнокорейської делегації, які прибули у Пхеньян, домовилися працювати над зниженням військової напруженості на Корейському півострові, а також обговорили можливість проведення саміту лідерів двох країн.

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